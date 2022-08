Gabriel Branco reforça defesa do Bragança

Gabriel Branco é jogador do Grupo Desportivo de Bragança para a temporada 2022/2023, no Campeonato de Portugal.

O defesa brasileiro, de 23 anos, assinou por uma temporada, depois de ter representado o C.A. Macedo de Cavaleiros na época passada, onde realizou 22 jogos.

Branco estreou-se no futebol português em 2018/2019 no Mentes do Desporto, seguiu-se o CF União Serpense e o Moura.

Gabriel Branco é o nono reforço dos canarinhos para este defeso e junta-se ao restante grupo amanhã no início dos trabalhos de pré-época.