Gabriel é o primeiro bebé do ano no distrito e nasceu em Bragança

Os Bombeiros Voluntários de Bragança ajudaram a nascer, no sábado, dia 1, o primeiro recém-nascido do ano no distrito de Bragança. Por volta das 11 horas, foram chamados para socorrer uma grávida, de 21 anos, que já estava em trabalho de parto. Quando chegaram ao local, a equipa, composta por um socorrista e uma bombeira voluntária e enfermeira-parteira, ajudou no nascimento do pequeno Gabriel, filho de cabo-verdianos, que acabou por nascer em casa. O bebé e a mãe foram encaminhados para o Hospital de Bragança. Segundo dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, entre Janeiro e Novembro de 2021, o distrito de Bragança registou 466 testes do pezinho. Foi o distrito com menos bebés rastreados, ou seja, com menos bebés nascidos. Lisboa foi o que mais registou, ultrapas- » Gabriel nasceu em casa em Bragança sando os 21 400 testes.