Gás 100% renovável entra pela primeira vez na rede nacional em Mirandela

A população do Cachão e o Complexo Agro-Industrial naquela localidade são os primeiros clientes no país a receber este biogás. “Inicia aqui [Urjais] e segue até à zona agro-industrial do Cachão e à própria povoação, onde abastecerá dez clientes industriais e cerca de 80 clientes domésticos. É o primeiro local de Portugal que tem o biometano na rede. Até agora, em Portugal, todas as redes de gás natural tinham apenas gás natural fóssil, mas a partir de agora, há uma rede que tem uma percentagem de gás renovável: o biometano”, explica Nuno Moreira, CEO da Dourogás. A empresa vai agora fazer os ensaios necessários para que esta pequena rede tenha 100% de gás renovável ainda este ano. A inauguração do equipamento que permite que o biometano entre na rede de gás contou com a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, que destacou o facto deste projecto inovador ter sido desenvolver numa região do interior. “É muito importante que tenha acontecido aqui porque é sinal de que nós temos por todo o país, em todas as regiões, em particular neste território, uma enorme capacidade de inovação e de cooperação regional que permitiu que um momento extraordinário como este aconteça nesta região”, afirmou Duarte Cordeiro. O governante considera que este tipo de projectos são essenciais para reduzir a dependência nacional de combustíveis fósseis e acredita que há muito potencial para ser replicado. “Este projecto cruza vários objectivos estratégicos de política ambiental que temos, como a valorização dos resíduos e o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e sustentáveis, pois aproveita os bio-resíduos e a capacidade dos aterros na produção de biogás e transformá-los em bio renováveis, o que permite reduzir a dependência nacional da importação de gás”, afirmou, considerando que é necessário “acelerar estes processos” e que “o governo quer incentivar os municípios a aumentar a recolha de bio-resíduos”. A Dourogás tinha investido 1,3 milhões de euros em 2017 numa unidade de produção de biogás, que já abastecia veículos, e agora no Centro Experimental e Unidade Autónoma de Gaseificação foram gastos mais 250 mil euros, tendo o projecto capacidade de produzir 200 a 300 mil metros cúbicos de biometano por ano. Além desta parceria com a Dourogás, a Resíduos do Nordeste inaugurou também no passado dia 19 uma Unidade de Produção para Autoconsumo de Energia Eléctrica do Parque Ambiental de Urjais. Segundo o presidente do conselho de administração da empresa intermunicipal, Hernâni Dias, os painéis solares instalados na unidade vão permitir “uma poupança energética na ordem dos 67 mil euros anuais”, já que vai “produzir o equivalente a um consumo de médio de energia de cerca de 140 famílias”. Já sob o ponto de vista ambiental, anualmente, será evitada a emissão de 175 toneladas de CO2, o equivalente a plantar mais de mil árvores. Esta unidade representa um investimento de 500 mil euros por parte da Resíduos o Nordeste.