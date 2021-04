GCB assinala Dia Mundial da Actividade Física e da Saúde nas redes sociais

E para lembrar a importância de praticar desporto, o GCB vai assinalar o Dia Mundial da Actividade Física, a 6 de Abril, e da Saúde, a 7 de Abril, nas redes sociais.

“É a forma possível. Propusemos aos atletas assinalar as datas, com dicas e documentários elaborados pelos mesmos, de forma a clarificar mitos relacionados com a atividade física, e presentear os nossos seguidores com informação útil”, explicou Carlos Fernandes, presidente do GCB. O presidente salientou que “o contributo de todos, será uma mais valia”.

O GCB tem acompanhado os seus atletas com planos individuais de treino e desafios, como, por exemplo, no mês de Março foi proposto aos atletas percorrerem mais de seis mil quilómetros no total.