GCB vence São Silvestre Cidade de Chaves

O clube brigantino apresentou-se com seis atletas e conseguiu quatro pódios individuais, que resultaram num triunfo colectivo.

Manuel Palmeiro foi 4.º da geral e venceu o escalão de veteranos M50, com 36m47s, seguido do colega de equipa Orlando Alves na quinta posição da geral e a segunda em veteranos M50 com 36m56s.

Já Vítor Fernandes estreou-se com a camisola do GCB no sexto lugar da geral e o segundo no escalão sénior com 37m17s nos 10 km.

Acácio Costa foi 10º em seniores, com 40m50s, Firmino Morais terminou na 57ª posição da geral e na 81ª posição ficou José Bernardo Alves.

No dia anterior, no sábado, Mónica Rodrigues (GCB) venceu a São Silvestre de Esmeriz, em Vila Nova de Famalicão, no escalão de veteranas F35 e Carla Angueira conseguiu o terceiro lugar em veteranas F40 nos Trilhos Noturnos dos Templários, em Tomar.