GCD Santa Comba da Vilariça faz pausa de uma época

Depois de uma época pautada por dificuldades, chegando mesmo a não ter jogadores suficientes para ir a jogo tanto no futebol como no futsal, a direcção do GCD Santa Comba da Vilariça já decidiu e não vai competir, pelo menos na temporada que está à porta.

O clube não tem recursos humanos nem financeiros para se manter em competição e a pandemia da Covid-19 colocou ainda mais a nu as dificuldades do emblema do concelho de Vila Flor.

“Claro que esta questão da pandemia nos afecta a nível desportivo e financeiro”, afirmou Wilson Alves, presidente do Vilariça, que defende a não realização dos campeonatos amadores na nova época. “Quando os campeonatos terminaram não havia tantos casos como agora. Não percebo porque é que a federação vai avançar com o desporto amador esta temporada. Por mim este ano não começavam os campeonatos amadores”, acrescentou.

A carolice das atletas, que jogam por amor à camisola, e a dedicação e esforço dos seus dirigentes têm mantido o clube em competição. “Para se ser presidente da comissão administrativa do Vilariça nestes últimos anos é necessário o presidente te algum dinheiro para iniciar a época. O nosso maior apoio é da Câmara Municipal de Vila Flor e só recebemos no final de cada ano”.

Santa Comba da Vilariça é uma localidade pequena, no concelho de Vila Flor, e tem sofrido com o êxodo rural. “Nós vivemos numa aldeia do concelho de Vila Flor, um concelho com pouca população. Neste últimos anos não temos conseguido constituir uma direcção porque não temos pessoal suficiente. Tivemos que formar uma comissão administrativa”.

A falta de condições para treinar e jogar também se tem revelado um grande obstáculo. O pelado do campo Lucinda de Oliveira há muito que precisa de uma intervenção e na época passada o Vilariça acabou por jogar no Municipal de Vila Flor, o que não atrai público aos jogos. “Há dois anos jogámos no nosso campo e conseguíamos uma bilheteira de cerca de 400 ou 500 euros. Na época passada jogámos no Municipal de Vila Flor e tivemos jogos sem ninguém a assistir”, disse Wilson Alves.

Quanto ao futsal, modalidade em que o Vilariça apostou na época passada, também só regressa ao clube em 2021/2022. Até lá, Wilson Alves admite manter apenas treinos devido à pandemia.