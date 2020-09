G.D. Bragança dá goleada (6-0) em jogo de preparação

O teste frente a uma formação do campeonato distrital foi “positivo”, na opinião de Marco Móbil, mas não pelo resultado. “O resultado não é prioritário nesta fase. Queremos é assimilar processos e coloca-los em prática. O objectivo é criar um colectivo forte. Já vimos coisas positivas e outras que têm que ser trabalhadas, mas isso trabalha-se com o treino”, disse.

O técnico não esconde que o ideal seria testar a equipa com um adversário do mesmo escalão ou superior de forma a colocar os jogadores num contexto mais aproximado do campeonato. “Ao defrontar equipas teoricamente mais fracas sabemos que vamos ser pouco incomodados. Claro que o ideal seria jogar com equipas de escalão superior ou do nosso campeonato. Mas, da forma como isto está, devido à pandemia, não sabemos se será possível. Vamos ver”.

A 15 dias do pontapé de saída do Campeonato de Portugal o plantel ainda não está fechado. Na primeira jornada, marcada para o dia 20 de Setembro, o GDB joga fora com o Braga B.

Kika, Adriel, Danny, Rafa, Trigo e Hudson apontaram os golos no triunfo frente ao Carção.