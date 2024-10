GD Cachão vence na visita aos Estudantes Africanos de Bragança

O Grupo Desportivo do Cachão ganhou, por 0-1, no reduto dos Estudantes Africanos de Bragança. A partida pontuou para a quinta jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança e foi disputada, no domingo, no Parque Desportivo de Santa Apolónia (campo sintético do IPB).

O único golo do jogo foi marcado na primeira parte por Elvis Nobre (20').

Carlos Fernandes, mais conhecido como Carlitos, assumiu o comando técnico da equipa dos Estudantes Africanos de Bragança após a saída do treinador Hugo Almeida.

No regresso à turma brigantina, cerca de quatro anos depois, Carlitos não conseguiu evitar mais uma derrota dos Estudantes Africanos. No entanto, o técnico ainda não teve tempo de implementar as ideias que tem para o novo projecto, dado que só conseguiu fazer um treino com a equipa antes do jogo. “Para colocar a equipa a jogar da forma como eu gosto ainda temos muito que trabalhar. Só tive um dia de treino, não deu bem para avaliar os jogadores, mas daqui para à frente vamos tentar fazer o melhor possível”, referiu.

Quanto à partida, Carlitos lamentou a falta de eficácia da formação dos Estudantes Africanos. “Foi um jogo bem disputado, a primeira parte foi repartida e na segunda parte nós estivemos por cima. Infelizmente, não conseguimos concretizar as oportunidades que criámos e faltou apenas o golo para trazer alguma justiça ao resultado”, frisou.

Pedro Pires, técnico do Cachão, referiu que foi uma vitória suada. “Foi um jogo muito difícil, já sabíamos que ia ser. Apesar dos Africanos estarem em último lugar, têm muito mais qualidade do que a tabela classificativa demonstra. Normalmente, quando se troca de treinador, quando há a dita chicotada psicológica, os jogadores dão mais e são mais agressivos. Foi um jogo que na primeira parte tivemos algumas ocasiões de golo e conseguimos chegar à vantagem. Porém, nos últimos 20 minutos de jogo tivemos de sofrer muito e graças ao grande espírito de equipa, mérito de todos os jogadores, conseguimos os três pontos”, sublinhou.

Nas restantes partidas da jornada, o Sport Clube de Mirandela venceu, por 2-0, na recepção ao Rebordelo e continua invicto no topo da tabela. Aboubacar Fofana (30’) e Ronaldo Cruz (88’) marcaram os golos dos alvinegros, orientados por Daniel Ferreira, que, com 15 pontos em 5 jogos, seguem líderes da competição distrital. O Rebordelo, de Gilberto Vicente, com 7 pontos, está em sétimo lugar.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros triunfou, por 0-3, na visita ao Carção. Os avançados da turma macedense tiveram pontaria afinada com Bruno Souza (40’ e 89’) a bisar no encontro e Mantorras (67’) a rubricar um golo. A turma orientada por Nuno Fernandes ocupa a segunda posição, com 12 pontos. O Carção, de Beto Silvestre, com 3 pontos, está na nona e penúltima posição.

A estreia de Pedro Palhau no comando técnico do Grupo Desportivo de Moncorvo foi vitoriosa. A formação da Terra do Ferro conseguiu os primeiros pontos da época ao vencer em casa, por 2-0, o Minas de Argozelo. Os golos do triunfo foram conseguidos no segundo tempo, por intermédio de Rafael Aguiar (57’) e Matthew Carvalheiro (90’+2). Com este desfecho, o Moncorvo soma 3 pontos e está no oitavo lugar. A turma do Minas de Argozelo, comandada por Carlitos Rodrigues, com 7 pontos, ocupa a quinta posição.

A quinta jornada do campeonato distrital de Bragança só vai ficar concluída no dia 24 de Novembro, visto que o encontro entre o Futebol Clube de Vinhais e o Mirandês 1968 foi adiado devido às festividades vinhaenses da Rural Castanea.

No próximo domingo, o futebol volta à acção com a Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança. Na primeira mão da eliminatória inaugural, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros recebe o Minas de Argozelo e o Grupo Desportivo de Moncorvo joga em casa frente ao Futebol Clube de Vinhais. As partidas têm início às 15h00.