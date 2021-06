GD Gafanha da brigantina Sara Costa sobe à 2ª divisão nacional de futsal feminino

A subida de divisão ficou confirmada no passado sábado, no Entroncamento, na final four da Taça Nacional, ao derrotar o CRC Quinta dos Lombos, por 5-6, com recurso à marcação de penáltis, depois de uma igualdade a um golo no tempo regulamentar e a dois golos no final do prolongamento.

Sara Costa apontou o segundo golo do GD Gafanha, no prolongamento, levando a decisão final do encontro para a lotaria dos penáltis.

A jogadora, de 20 anos, representa o GD Gafanha há duas temporadas, depois das passagens pelos Pioneiros de Bragança, AD Paredes, FC Mãe d Água e Escola Crescer.