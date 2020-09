GD Sendim quer jogos com público caso contrário ameaça não participar no campeonato distrital

Em declarações à Rádio Brigantia, André Xavier disse que os jogos sem público não têm qualquer sentido e, por isso, o Grupo Desportivo de Sendim não vai a jogo se não houver adeptos nas bancadas.

“O Grupo Desportivo de Sendim não vai avançar se não houver adeptos no estádio no primeiro jogo da época. A Associação de Futebol de Bragança já sabe disso. Estamos num distrital que não têm lógica nenhuma avançar se não tiver adeptos nos jogos”, afirmou.

A competição tem início previsto para o dia 18 de Outubro e à semelhança das restantes vai começar sem assistência nas bancadas, devido à pandemia da Covid-19.

O dirigente não entende o facto de a maioria dos clubes querer começar o campeonato sem público. “Que lógica é que têm duas equipas defrontarem-se num distrital sem público? Parece um jogo de amigos. Ou eu sou muito burro ou é não percebo porque é que a maioria dos clubes quer avançar. A maioria não se importa, só quer jogar e aproveitar a situação para ficar em, primeiro lugar para subir de divisão”, acrescentou na mesma entrevista.

E António Ramos, presidente da A.F. Bragança, frisa que a decisão de haver ou não público nos jogos do campeonato distrital de futebol depende, unicamente, da Direcção Geral da Saúde. “Não podemos ir contra aquilo que é a decisão da autoridade máxima nacional em termos de saúde”.

As associações de futebol têm apenas autorização para avançar com os jogos do escalão sénior. “Nós temos a orientação 36 que nos autoriza o início das actividades. Nesse sentido, e por maioria dos clubes, foi concertado o início do campeonato de seniores”, explicou António Ramos.

Apesar de o GD Sendim já ter ameaçado não participar no distrital de futebol, o plantel mantém os treinos de pré-época.

Foto de Ruben Teresinho