GD Torre Dona Chama é o novo líder do Campeonato Distrital de Futsal

O triunfo por 7-4 na recepção ao CSP Vila Flor e a derrota caseira do CD Miranda do Douro por 1-5 com o Vimioso colocou o Grupo Desportivo Torre Dona Chama na liderança do Campeonato Distrital de Futsal.

Luciano foi o homem do jogo ao fazer hat-trick. O pivot já marcou nove vezes em seis jornadas. Barraca, Diogo Moutinho, João Marques e Carlos Miguel marcaram os restantes golos da formação treinada por Pedro Miguel.

O G.D. Torre Dona Chama é primeiro classificado com 13 pontos.

Em Miranda do Douro, o Vimioso aplicou uma derrota por 1-5 aos locais, que até à sexta jornada lideraram a prova.

Diogo Fernandes (14’ e 38’), Ricardo Ferreira (17’), Pedro Diz (23’) e Francisco Pinto (35’) marcaram os golos da equipa orientada por Bruno Sobrinho.

O golo de honra do CD Miranda do Douro foi apontado por Diogo Correia aos 22 minutos.

A Escola Arnaldo Pereira também somou uma vitória folgada, 7-1 frente à Associação Recreativa Alfandeguense, e o jogo entre SC Moncorvo e ACDR Ala terminou empatado a quatro bolas.

A jornada 6 fechou no sábado com a vitória do GD Sendim, fora de portas, com os Pioneiros de Bragança.

A equipa sendinesa venceu o encontro por uma bola a zero, um golo apontado pelo capitão, Hélder Fernandes, aos 18 minutos.

Apesar do triunfo, Bina Rodrigues, treinadora do GD Sendim, considera que faltou pontaria à sua equipa frente a um adversário que complicou a tarefa aos seus jogadores. “Não estava fácil. Hoje foi muito difícil. Não sei se era a pressão de queremos marcar que não nos deixou que isso acontecesse mais cedo”.

O Grupo Desportivo de Sendim subiu para o quinto lugar, tem 10 pontos.

Descontente com o resultado ficou Manuel Nascimento. O treinador dos Pioneiros referiu que a sua equipa fez a melhor exibição da época e que merecia outro resultado. “Não faltou atitude. Foi claramente o melhor jogo que fizemos. A equipa colocou intensidade nos 40 minutos e não merecíamos a derrota”.

Os Pioneiros de Bragança são lanterna vermelha, últimos classificados, com três pontos.

Foto de GD Torre Dona Chama