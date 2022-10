GD Torre Dona Chama vence em Bragança e continua líder

O Grupo Desportivo Torre Dona Chama somou três pontos na deslocação a Bragança, na jornada 3 do Campeonato Distrital de Futsal, e continua na liderança com 7 pontos, os mesmos que o Vimioso, segundo na tabela.

A formação treinada por Pedro Miguel venceu os Pioneiros de Bragança por 0-3, mas os golos só surgiram na segunda metade, depois das dificuldades impostas pelos brigantinos nos primeiros 20 minutos.

A equipa do concelho de Mirandela não contou com o experiente Luciano, que recupera de uma lesão, e socorreu-se da inspiração de João Marques (22’), Carlos Miguel (23’) e Diogo Moutinho (37’) para chegar à vitória.

O primeiro golo do G.D. Torre Dona Chama quebrou os índices anímicos dos Pioneiros, que fisicamente, na segunda metade, acusaram algum desgaste.

Se a formação visitante não se pode valer do seu jogador mais valioso, também os da casa ficaram privados do contributo do veterano Carlos Matos, por lesão. Mas, isso “não justifica o resultado”, como frisou o técnico, Manuel Nascimento. “Não vamos pela falta de opções. É verdade que nos faltaram jogadores como o Matos, mas não nos podemos desculpar com isso”, acrescentou.

O treinador dos brigantinos não gostou da exibição dos seus jogadores, principalmente na segunda parte, e considera que faltou concentração e intensidade. “Hoje foi um jogo muito pobre da nossa parte. Estivemos desconcentrados e isso reflectiu-se se no resultado. Um jogo de futsal não tem uma parte tem duas partes. Temos que estar 40 minutos concentrados e colocar intensidade no jogo”.

Mais satisfeito com o resultado estava Pedro Miguel. Contudo, o técnico do G.D. Torre Dona Chama salientou as dificuldades impostas pelo adversário na primeira metade do encontro. “Encontrámos uma equipa muito fechada lá atrás. Nós estávamos a trocar muito distantes deles e já estavam à nossa espera. A única coisa que pedi aos jogadores foi para criarem desequilíbrios. Na primeira parte tivemos muita bola, mas o que isso interessa se não temos oposição? Parabéns aos Pioneiros porque mesmo a perderem por 0-3 nunca saíram do jogo e isso é de salientar”.

Os Pioneiros de Bragança ainda não pontuaram em três jornadas já realizadas e ocupam o último lugar.

Na próxima sexta-feira, dia 4, há Taça Distrital, joga-se a primeira mão da pré-eliminatória. Em agenda os encontros Sp. Moncorvo – Pioneiros de Bragança e G.D. Torre Dona Chama – Alfandeguense.