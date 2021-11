GDB apresenta o “Canarinho” e o Hino do clube

“Vai ajudar a animar os adeptos e ajudar as crianças a estarem mais ligadas ao clube, os mais novos são o futuro do Bragança”, referiu o presidente, Paulo Afonso.

Animação musical também não faltou pela voz dos Albaluna. O grupo de Torres Vedras interpretou ao vivo o Hino do Bragança.

Ruben Monteiro é o compositor da música. O vocalista da banda diz ter sido fácil escrever um tema que vai ficar no ouvido dos adeptos. “Apesar de ser de Torres Vedras tenho uma grande ligação a Bragança, tenho cá família e desde que nasci que venho a Bragança muitas vezes. Conheço bem a cidade e a sua cultura e, por isso, foi fácil compor o tema”.

Para o presidente dos brigantinos era importante criar uma música que identifique o clube. “Penso que ajuda a dinamizar o clube e ajuda os mais pequenos e os adeptos a sentirem o clube. Desde que tomamos posse que tínhamos esta ideia em cima da mesa”.

No intervalo da partida com o Argozelo foram ainda apresentadas as equipas das camadas jovens do GDB.