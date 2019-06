GDB e Mogadouro na final de juvenis

Os brigantinos, campeões distritais, garantiram, este sábado, a presença no derradeiro jogo, depois o triunfo por 0-4 frente ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na segunda mão das meias-finais.

No outro jogo, a AF Mogadouro levou de vencida o SC Mirandela por 1-4 após prolongamento. No final do tempo regulamentar a formação Mogadourense vencia por 1-2, resultado que os alvinegros tinham alcançado no primeiro encontro.

Fábio Ribeiro foi a figura do jogo e decisivo no triunfo da AF Mogadouro, o jogador apontou os quatro golos dos mogadourenses.

A final entre GDB e AF Mogadouro está marcada para o próximo sábado, dia 8 de Junho, em Macedo de Cavaleiros, às 11h00.