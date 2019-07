GDB empata com o SC Vila Real no primeiro ensaio da pré-época

Tenta Maeda, uma das caras novas do GDB, marcou aos 20 minutos e Zé Pedro apontou o tento dos vilarealenses.

O próximo jogo de preparação do Bragança é com o S.C. Mirandela, no dia 24 de Julho.

Entretanto, Davy Mendes deixou o clube por motivos profissionais, que o impediam de realizar todas as sessões de treino da equipa. O avançado chegou ao Bragança na temporada passada e tinha renovado por mais uma época.