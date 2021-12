GDB segura liderança após triunfo suado em Vinhais

O Grupo Desportivo de Bragança somou, este domingo, três pontos fora de casa, mas teve que suar para garantir a vitória por 1-2 frente ao F.C. Vinhais.

A equipa da casa foi quase sempre superior, especialmente na primeira metade, e teve as melhores ocasiões de golo, principalmente nos últimos 45 minutos.

O remate rasteiro de Diogo Souza aos 16’ ameaçou a baliza de André Reis, que regressou à titularidade, mas os golos só surgiram na segunda parte e todos na sequência de lances de bola parada.

Ainda na primeira metade, os locais reclamaram a marcação de um penalti, após uma falta sobre o médio Lico, mas Paulo Silva, árbitro do encontro, assim não o entendeu.

Paulo Roberto colocou o Bragança em vantagem aos 47 minutos. O ponta de lança cabeceou de forma certeira para o fundo da baliza de Hudson.

O golo sofrido não afectou os homens da capital do fumeiro, muito pelo contrário. Os da casa estiveram sempre mais perto de marcar e criaram dificuldades à defesa brigantina.

O golo do empate (1-1) surgiu aos 59’ na sequência de um livre, apontado por Luís Pessanha. Na área, Edra saltou mais alto que os defesas adversários e restabeleceu a igualdade.

O jogo estava em aberto e equilibrado, mas com mais ocasiões de golo para o F.C. Vinhais. Contudo, já diz o velho ditado que “quem não marca sofre” e o Bragança chegou ao segundo, aos 65’. Veiga subiu ao quinto andar e de cabeça, após canto apontado por Nuno Silvano, marcou golo da vitória da formação treinada por Lopes da Silva.

Os locais nunca se deram por vencidos tentaram até ao apito final dar a volta ao resultado. Diogo Souza, Henrique e André Félix estiveram muito perto de marcar.

O F.C. Vinhais, apesar da derrota, continua no terceiro lugar com 19 pontos e menos um jogo. Já o Bragança reforçou a liderança, tem agora 28 pontos.

Sendim vence dérbi concelhio e Argozelo impõe-se no terreno do Carção

Na segunda posição segue o Rebordelo, com 27 pontos, depois do triunfo por 0-1 frente aos Estudantes Africanos. Ednan apontou o golo da vitória.

No Municipal de Vimioso, o Argozelo levou a melhor no embate com o Carção. A equipa de Fernando Teixeira venceu o dérbi concelhio por 2-3. Ângelo Borges (21’) e Boris (49’) marcaram para o Carção. Ícaro, Humberto e Rafael Faria foram os goleadores de serviço no Argozelo.

No outro dérbi concelhio da jornada 10, o Sendim conseguiu um triunfo por 0-2 frente ao Mirandês com golos de Diego Oliveira e o guarda-redes Armando.

Em Vila Flor, a equipa de Carlitos levou de vencida o Vimioso por 1-3. Quanto ao GD Moncorvo somou um triunfo por 1-4 frente ao FC Carrazeda.