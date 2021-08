GDB sofre nova goleada no Campeonato Nacional de Juvenis

O início de campeonato não tem sido fácil para os comandados de José Alves, que em três jornadas já sofreram 22 golos e marcaram apenas um. A tarefa é árdua para um plantel formado, essencialmente, por juvenis de primeiro ano e que há cerca de um ano e meio não competia, face ao cancelamento das competições devido à Covid-19. “Estes miúdos deram um salto muito grande, do futebol 9 para o 11, e esse crescimento tem um preço. Nós sofremos goleadas com equipas de clubes da 1ª Liga e é isso que as pessoas têm que perceber”, disse o técnico do GDB.

O Vitória de Guimarães começou a construir o triunfo aos 8 minutos, com um golo de Ferreira. Ramos bisou (28’, 31’) e colocou o marcador em 0-3 ainda antes do intervalo.

Na segunda metade, Nogueira dilatou o resultado para 0-4, Miguel assinou o quinto golo dos minhotos aos 83’ e Ferreira fixou o resultado em 0-6, de penalti, já em tempo de compensação, aos 90’+5.

Em campo foi visível duas realidades distintas. “O Vitória de Guimarães tem uma maturidade que nós ainda não temos. É evidente que o jogo não foi fácil. A realidade do Vitória é muito diferente da nossa. Sabíamos que íamos sofrer e que tínhamos que dar o nosso melhor”, referiu José Alves.

Mais satisfeito com o resultado ficou João Lameirão. No entanto, o treinador dos vitorianos referiu que, apesar do resultado expressivo, “não foi um triunfo fácil”. “Tivemos que trabalhar muito para vender. Marcar seis golos nunca é fácil e manter a baliza a zero também não é fácil. Estamos satisfeitos com o que conseguimos aqui, em Bragança”, acrescentou o treinador do Vitória de Guimarães.

Os vimaranenses ocupam a segunda posição com 4 pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 12 de Setembro, recebem os Limianos.

Quanto ao GDB ainda não pontuou e o próximo adversário é o FC Nogueirense.