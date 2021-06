GDB vai a votos no dia 18 de Junho

As eleições estiveram, inicialmente, marcadas para o passado dia 19 de Março, mas a ausência de listas levou ao seu adiamento para o próximo dia 18 de Junho.

Paulo Afonso, membro da comissão administrativa, é candidato às eleições do clube e lidera a única lista, para já, apresentada.

A última temporada não foi fácil para os brigantinos. A nível desportivo o clube foi despromovido ao distrital e no que toca a questões financeiras Paulo Afonso explica que o mais complicado “foi esta comissão ter pegado no clube com dívidas”. Segundo apurámos o passivo do GDB ronda os 50 mil euros.

Sobre o futuro do GDB, que passa pelo campeonato distrital, Paulo Afonso considera que é preferível dar um passo atrás para reestruturar o clube. “O clube tem que liquidar as dívidas. É preferível andar uma ou duas épocas no distrital com a cabeça levantada do que nos andarmos a arrastar no nacional, o que aconteceu nesta última época”.

O Grupo Desportivo de Bragança é gerido por uma comissão administrativa desde Julho do ano passado.

As eleições do GDB realizam-se no próximo dia 18 de Junho, às 21h00, no Auditório Paulo Quintela.

Foto GD Bragança