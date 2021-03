GDB vai a votos no dia 19 de Março

Quanto à Comissão Administrativa, eleita em Julho do ano passado, após um impasse directivo, não é certo que avance para a candidatura. No entanto, Tony Afonso, director desportivo dos brigantinos não descarta essa possibilidade. “Ainda não sabemos. Estamos a ponderar, mas ainda não podemos dar certezas”, disse ao Nordeste.

A Assembleia-Geral Extraordinária do GDB está agendada para o próximo dia 19 de Março, às 21h00, no Auditório Paulo Quintela.

Em termos desportivos, os brigantinos continuam na luta pela manutenção no Campeonato de Portugal, apesar de a tarefa estar complicada. O Bragança ocupa o 10º lugar com 16 pontos e está a quatro da linha de água quando restam quatro jornadas para terminar a competição. No próximo domingo, a equipa treinada por Rafael Nascimento joga fora com o Merelinense, segundo classificado.