GDB vai a votos no dia 26 de Junho

Para já ainda não é conhecido qualquer candidato para suceder a Milton Roque, que se demitiu do cargo de presidente da direcção no passado dia 8 de Março, três dias depois da Assembleia-Geral e de os sócios terem chumbado o relatório de contas.

Já desta vez as contas foram aprovadas, tendo o clube um passivo de cerca de 110 mil euros. Quanto aos ordenados dos jogadores relativos ao mês de Fevereiro ainda não foram liquidados. Uma situação que os brigantinos estão a tentar resolver.

Após as eleições, o GDB vai começar a preparar a nova temporada. Apesar do 16º lugar alcançado na série A do Campeonato de Portugal, os canarinhos vão manter-se no terceiro escalão do futebol nacional, depois de a prova ter sido cancelada devido à pandemia da Covid-19 com 25 jornadas realizadas.