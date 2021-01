GDM recebe Futsal Feijó na terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino

O sorteio, realizado hoje, ditou que a equipa de Macedo de Cavaleiros joga em casa frente ao Futsal Feijó, emblema da A.F. Setúbal que vai competir na 2ª Divisão Nacional, série sul.

Paulo Touças, técnico do GDM, antevê um jogo complicado para a suas jogadoras frente a uma formação “com atletas muito experientes e com passagens por grandes clubes da primeira divisão”. “É um adversário que nos vai complicar bastante a vida”, acrescentou o treinador.

No entanto, o factor casa joga a favor do Macedense apesar de ainda não se possível haver público nas bancadas. “Jogar em casa é bom só pelo facto de nos resguardarmos de uma viagem bastante longa. Tenho a certeza de que com público o Feijó iria ter mais dificuldades, pois a motivação é maior com o sexto elemento a nosso favor. Mesmo assim iremos encarar o jogo com a máxima seriedade, sabendo de antemão que é um jogo dificuldade bastante elevada”.

Para chegar à terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Feminino o Macedense deixou para trás o Futsal Azeméis e ficou isento da primeira ronda da competição.

Antes do jogo com o Futsal Feijó, as comandadas de Paulo Touças estreiam-se no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão já no próximo sábado, em casa, frente à Escola Desportiva e Cultural de Gondomar, na primeira jornada da zona norte.