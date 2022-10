GDM sofre derrota caseira mas faz tremer Nun´Álvares

O Grupo Desportivo Macedense vendeu cara a derrota frente ao Nun´Álvares. Os comandados de Costinha dificultaram a tarefa à formação de Fafe, que teve de puxar dos galões de candidato à subida de divisão para sair de Macedo de Cavaleiros com os três pontos.

Foi um desfecho feliz para os visitantes às custas de uma cambalhota no marcador operada na segunda metade do encontro.

A boa entrada do Nun´Álvares não fez tremer o Macedense, que conseguiu marcar aos cinco minutos através de Pauleta.

Com um ritmo de jogo elevado, os fafenses tanto insistiram que conseguiram igualar. Fábio fez o 1-1 após assistência de Jô aos 9’. Os locais não baixaram os braços e responderam com o 2-1 apontado por Takumi.

O intervalo foi conselheiro para o Nun´Álvares que procurava afinar a pontaria e bater o guardião Paxa, que várias vezes negou o golo à formação forasteira.

O Macedense mostrou ter argumentos para jogar olhos nos olhos com o Nun’ Álvares, mas a eficácia da turma adversária acabou por ditar o desfecho do jogo.

Dias restabeleceu a igualdade (2-2) aos 26 minutos, Fábio apontou o terceiro, o segundo da conta pessoal (34’) e Luís Paulo fixou o resultado em 2-4 aos 36’.

Apesar da derrota, Costinha, técnico do Macedense, gostou da atitude e do trabalho realizado pelos seus jogadores frente a uma das equipas candidatas à subida. “O adversário tem qualidade e quando esteve em desvantagem mostrou isso. Para nós o resultado deixa um amargo de boca, mas sinto-me orgulhoso desta equipa que trabalhou muito e está a crescer. Não nos podemos esquecer que é uma equipa que trabalha junta há dois meses, as rotinas estão a aparecer. Estivemos na frente do marcador, não conseguimos vencer, mas agora é encarar o próximo”.

Costinha reitera o objectivo do clube, a manutenção. “Desde o início da época que assumimos, ao contrário de alguns iluminados, que não queremos ficar nos últimos três lugares da segunda fase, que é aí que se desce. Se pudermos garantir a manutenção em Dezembro como na época passada será excelente, mas na época passada tínhamos uma equipa rotinada, com uma média de idades de 33 anos e que há dois anos jogava junta. Esta época, a média de idades desceu”.

E Hugo Oliveira, técnico do Nun´Álvares, já esperava dificuldades frente a um adversário que ocupa uma posição na tabela que diz não corresponder com a qualidade da equipa. “Sabíamos que nos esperava um jogo muito difícil. O Macedense é muito bem orientado pelo Rui, com excelentes executantes. Fomos competentes e dominadores. Uma palavra para os meus jogadores pela segunda parte que fizeram, mas também uma palavra para o Macedense que mostrou qualidade e mais qualidade do que a tabela classificativa diz”.

A formação de Fafe ocupa o terceiro lugar com 10 pontos, os mesmos que o Dínamo Sanjoanense, segundo classificado. Quanto ao GDM é décimo, com três pontos, e na próxima jornada joga fora com o Viseu 2001/Palácio de Gelo.