GDM vence e segue com registo irrepreensível

Há dez jogos, oito para o campeonato e dois para a Taça de Portugal, que o Grupo Desportivo Macedense não perde.

Os comandados de António Aires atravessam uma fase bastante positiva e já estão nos lugares cimeiros da tabela, ocupam a terceira posição da série A com 18 pontos.

No sábado, em casa, somaram mais um triunfo, 6-3 com o Âncora Praia que serve de tónico para o confronto com o líder, o Candoso, no sábado, dia 22.

A partida foi bem jogada, equilibrada e decidida nos pormenores, neste caso pela eficácia. Neste capítulo os macedenses não facilitaram.

Tiago Pires (8’, 39’), Lameirão (16’), Ricardo Simão (19’), Zé João (28’) e Alex (29’) rubricaram os golos do GDM. Miguel Ribeiro (14’), Ricardo Vieira e João Freitas (29’) assinaram os tentos da formação de Viana do Castelo

No final do encontro os dois treinadores partilharam da mesma opinião, falaram de um jogo equilibrado.

“O jogo pautou-se pelo equilíbrio com a diferença no marcador. O Âncora tem muita qualidade e o encontro foi decidido nos pormenores. No global penso que fomos uns justos vencedores”, afirmou António Aires, técnico do GDM.

Pedro Holstein, técnico do Âncora Praia, destacou a eficácia do adversário numa partida já previu complicada. “Foi um jogo equilibrado e sabíamos das dificuldades que íamos ter. Em alguns momentos do jogo fomos mais fortes, mas o Macedense acabou por ser mais eficaz. Foi um jogo, equilibrado, bem jogado e com muito fair-play”.

No Macedense, Carlos Pires e Rafa ficaram de fora a cumprir um jogo de castigo, já que na partida anterior atingiram o quinto amarelo. Quanto a Patrick e Miguel Brás recuperam de uma lesão.