Gesto de atleta do Maia AC radicado em Bragança está a correr o mundo

O atleta da Guiné-Bissau, de 26 anos, protagonizou um grande momento no Campeonato do Mundo de Atletismo, que começou ontem em Doha, no Catar.

Braima Dabo ajudou Jonathan Busby, atleta de Aruba, a cruzar a linha de chegada nos 5.000 metros.

Braima carregou em ombros Jonathan Busby, durante mais de 100 metros, quando este estava à beira do colapso físico

O atleta guineense terminou a prova com 18:10.87 minutos, ao passo que Busby foi desqualificado, mas o gesto de Braima está a correr mundo.

O ex-atleta do Ginásio Clube de Bragança é agora atleta do Maia AC mas continua a viver em Bragança. Braima estudou no IPB e correu em diversas competições no distrito de Bragança.