Gesto de Fair-Play de Dylan Afonso marca final da Taça Distrital de Futsal

Aos 36 minutos, depois de se ter isolado, só com o guarda-redes pela frente e em boa posição para marcar o terceiro tento do CSP Vila Flor, Dylan lançou a bola para fora das quatro linhas em vez de rematar à baliza ao ver um jogador adversário caído. Uma atitude muito aplaudida por todos os que estavam no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Num discurso modesto, o jogador acredita que o jogador adversário faria o mesmo se estivesse em igual situação. “Eu pensei em rematar, claro, mas se fosse ao contrário ele fazia o mesmo que eu fiz”.

O gesto de fair-play de Dylan Afonso foi também destacado pelo presidente da Associação de Futebol de Bragança. Para António Ramos foi “um gesto fantástico e raro” e diz mesmo que só “um grande homem” tem este tipo de atitudes.

Também Rui Vilarinho, vereador do desporto do Município de Macedo de Cavaleiros, não ficou indiferente ao momento. “É um gesto que vai ficar para a história do desporto distrital. É algo muito digno. Parabéns aos pais que o educaram e parabéns aos treinadores”.

Dylan Afonso tem 21 anos e vai ficar na história do futsal distrital e como um exemplo a seguir depois do gesto de fair-play no jogo da Final da Taça Distrital de Futsal entre CSP Vila Flor e Vimioso.