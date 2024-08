Gimonde conquista a oitava edição do Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança

Chegou ao fim mais um Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança, em que, na oitava edição e na primeira vez que disputou a final, a freguesia de Gimonde foi a vencedora. Após o empate a quatro bolas no tempo regulamentar, Gimonde conseguiu dar a volta nos instantes finais do prolongamento, vencendo, por 5-6, a equipa de Parada e Faílde, que tinha conquistado a edição anterior. A partida decorreu na passada quinta-feira, à noite, no Pavilhão Arnaldo Pereira, que teve lotação praticamente esgotada.

Ruben Costa, Coelho e João Pinheiro, bisaram no encontro, garantindo o triunfo de Gimonde, que foi conquistado nos últimos segundos do tempo-extra, com os dois últimos golos a serem marcados nos últimos 30 segundos, com a assinatura de João Pinheiro e Ruben Costa.

Para Parada e Faílde os autores dos golos foram André Padrão, que marcou dois, Carlos Esteves, Boris e Tiago Pires.

A comitiva da freguesia de Gimonde mostra-se agradada por vencer pela primeira vez o do Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança.

João Pinheiro, jogador da freguesia de Gimonde, referiu que foi uma vitória “arrancada a ferros”, numa “luta difícil”, onde o esforço foi “recompensado”.

Armando José, que orienta Gimonde no torneio, sublinhou que “é sempre bom ganhar”, sobretudo “pelos meus meninos”, que “lutaram e dignificaram a aldeia”.

António Assares, presidente da junta de freguesia de Gimonde, destacou que é uma geração que deixa “uma marca na aldeia” e expressou que sente uma “satisfação enorme” ao acompanhar a equipa e acrescentou que “é uma honra ver a equipa crescer”.

O Torneio Interfreguseias do Concelho de Bragança reuniu 28 freguesias, com mais de 400 atletas e Paulo Xavier, presidente da Câmara Municipal, sublinhou que o Torneio Interfreguesias “foi uma final muito bem disputada, entre duas grandes equipas”. “O fair-play foi bom, dentro daquilo que é razoável numa competição desportiva e foi um belíssimo espectáculo”, rematou ainda, dizendo que “este torneio é a festa do desporto do concelho de Bragança, é um evento que é único e certamente que é para continuar”.

Antes do encontro da final, no jogo de atribuição de 3º e 4º lugar, a freguesia de Coelhoso venceu a freguesia de Sortes, com vitória, por 6-5, terminando o torneio na terceira posição.

Gimonde na primeira final que disputou na prova, conquistou o troféu diante da formação de Parada e Faílde, na oitava edição do Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança que terminou, na passada quinta-feira, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.