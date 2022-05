Ginásio Clube de Bragança no pódio em Espanha e Vila Pouca de Aguiar

Fim-de-semana preenchido para os atletas do Ginásio Clube de Bragança. A maratona de provas começou no sábado nas localidades espanholas de Villaflor e Ricobayo com o “Zangarun – Cross Trail Ricobayo”.

Eugénio Granadeiro conseguiu o terceiro lugar em Veteranos C e José Carlos alcançou o segundo lugar em Veteranos B.

No domingo foi dia de rumar a Vila Pouca de Aguiar para o 7º Trail do CTM. No trail longo, de 30 quilómetros, Alírio Sebastião conseguiu um lugar no pódio em Veteranos M45, foi segundo classificado, e Adérito Pires terminou no terceiro posto em Veteranos M50.

No trail curto, de 17 quilómetros, Rosária Sebastião venceu em Veteranas F40 e foi segunda classificada da geral feminina.

Também no domingo, dia 15, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar na 8ª edição da Corrida Fernanda Ribeiro, realizada na Maia, com três atletas.

Já em Arouca, Marlene Morais conquistou o terceiro lugar em Veteranas F40 no Trail Passadiços do Paiva Ageas Seguros, na distância de 15 quilómetros.