Ginásio Clube de Bragança representado em quatro provas

Em Guimarães, no sábado, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar no Campeonato Nacional de Corta-Mato curto com 11 atletas, conseguindo o 21º lugar por equipas em masculinos e o 10º em femininos.

A nível individual, João Melgo destacou-se em seniores masculino, foi 54º. Neste escalão competiram ainda Nuno Quitério, Diogo Afonso e Alírio Sebastião.

Em veteranos masculinos, +50, Jorge Pires conseguiu a melhor classificação, o 19º lugar. Participaram ainda Orlando Alves (32º) e Manuel Palmeiro (39º).

Em seniores femininos, o GCB fez-se representar por Laura Nascimento, Adélia Sendas, Bruna Fontoura e Anabela Possacos.

Ainda no sábado, Judite Campos levou a bandeira do Ginásio Clube de Bragança ao pódio da Siena Garden Strassenlauf em Munster, na Alemanha. A atleta ficou na terceira posição em femininos +45.

No domingo, depois da participação no Campeonato Nacional de Corta Mato, Alírio Sebastião alcançou o terceiro lugar no 1º Trail F´Liz, em Vila Flor, no trail curto e foi segundo no escalão de M40.

Já César Pires terminou no quarto lugar da geral e Eduardo Sebastião foi nono. Participaram também Ivan Hurtado E Daniel Sebastião. Em femininos, Rosário Sebastião foi terceira em F40.

No trail longo, João Paulo Preto foi 14º na classificação geral.

E em Paris, França, Luís Monteiro representou o Ginásio Clube de Bragança na Meia Maratona Foulées Vichyssoises.

Foto de Ginásio Clube de Bragança