Ginásio Clube de Bragança soma dez pódios em três corridas

Rosária Sebastião destacou-se no Ansiães Douro Trail com um segundo lugar na geral feminina do trail curto, de 16 quilómetros, e foi a vencedora na categoria de veteranas F40.

Orlando Alves também conseguiu um lugar no pódio de veteranos M55, Alírio Sebastião foi 6º classificado da geral e terceiro em veteranos M40 e João Paulo Preto estreou-se com a camisola do Ginásio Clube de Bragança no 18º lugar.

No trail longo, de 29 quilómetros, Inês Neto alcançou a quarta posição na geral feminina e foi segunda em veteranas F40. Participaram também Nelson Delgado (34º), Sérgio Araújo (47º) e Casimiro Carneiro (71º).

Por equipas o GCB venceu o trail curto.

O emblema brigantino participou ainda na 7ª Corrida Fernanda Ribeiro, de 10 quilómetros, uma prova que homenageia a campeã olímpica dos 10 mil metros.

Jorge Pires foi segundo no escalão de veteranos M45 e 37º da geral. Manuel Palmeiro também conseguiu o segundo lugar, mas em veteranos M55. Competiram ainda Raul Bartolomeu, Glória Pereira e Fema Domingues.

Em Zamora, Espanha, Sergio Becerril representou o GCB na Ecocarrera Diputacvion, um percurso ecológico e com 5200 metros de extensão.