Ginásio Clube Mirandelense recebe Bandeira da Ética e ambiciona ter atletas nos Jogos Olímpicos 2024

José Pina, responsável e treinador do Ginásio Clube Mirandelense, reiterou a vontade de ter atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Trata-se de um objectivo prioritário e ambicioso que o antigo campeão do mundo de kickboxing quer ver concretizado. “Como agora o Kickboxing é modalidade olímpica quero ter nos próximos Jogos Olímpicos Paris 2024 três atletas nossos nessa competição e para serem medalhados”, afirmou na cerimónia de entrega da Bandeira da Ética, realizada no sábado.

O Kickboxing já é reconhecido como modalidade olímpica e faz a estreia em 2024 em Paris.

Entretanto, Ginásio Clube Mirandelense vai, nos próximos dois anos, ter hasteada a Bandeira da Ética. O estandarte reconhece o clube da cidade do Tua como uma entidade certificada que promove os valores éticos no desporto. José Pina mostrou-se satisfeito pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido “nestes 33 anos” pelo Ginásio e esta nova distinção “aumenta o grau de responsabilidade do clube”.

A “Bandeira da Ética” é espécie de selo de qualidade, atribuído Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, pelas iniciativas desportivas promovidas pelo Ginásio Clube Mirandelense. “Isto acaba por ser o reconhecimento, por parte de quem tutela o desporto, pelas boas práticas que o clube desenvolve e que vai continuar a desenvolver porque esta atribuição não é o culminar, mas sim o prolongar das boas práticas. Em outras modalidades, como por exemplo o futebol, esta certificação seria mais fácil, mas neste caso isso é diferente, pelo que é ainda mais valorizada a atribuição desta bandeira e mais do que justa”, referiu Paulo Lico, representante do IPDJ.

O Ginásio Clube Mirandelense vai ter hasteada a bandeira da ética nos próximos dois anos. O clube, com 33 anos, conta com 110 atletas, 60 no Kickboxing e 50 no Aerokick.