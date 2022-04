Ginásio Clube Mirandelense volta a receber a “Bandeira da Ética”

O Ginásio Clube Mirandelense (GCM) voltou a ser distinguido com a “Bandeira da Ética”. A bandeira física e selo digital é atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED).

O clube da cidade do Tua, liderado por José Pina e Sónia Pereira, já tinha sido distinguido em Novembro 2019 e este é o segundo ano em que é reconhecido como uma entidade que promove os valores éticos no desporto.

Depois de dois anos difíceis, devido à pandemia, a renovação da atribuição da Bandeia da Ética tem um significado especial. “É um prémio para a resiliência demonstrada pelos treinadores e atletas. Fomos um dos sectores muito prejudicados com a pandemia, mas depois de todo este sacrifício, as pessoas voltaram e darem-nos todo o apoio que precisávamos, penso que esta bandeira veio mesmo na altura certa”, referiu Sónia Pereira em entrevista à Rádio Terra Quente.

O galardão é também importante no reconhecimento do trabalho de 33 anos do Ginásio Clube Mirandelense. “Quando um clube recebe este galardão é porque os princípios básicos do desporto estão lá, como a confiança, o fair-play, a honestidade, a humildade, a amizade, o respeito, então quer dizer que o nosso clube tem esses chavões na vida quotidiana de todos os atletas”, acrescentou.

O GCM teve que fazer uma nova candidatura e os critérios para voltar a receber a distinção foram cumpridos. “Este reconhecimento não é automático porque tivemos de fazer uma nova candidatura, porque foram dois anos de confinamento e os critérios eram outros, mas ficamos muito satisfeitos quando recebemos a notícia que foi novamente aprovada, acabando por ser a concretização de um objetivo a que nos tínhamos proposto”, sublinhou Sónia Pereira.

A certificação da Bandeira da Ética tem validade até 2024, não sendo renovável automaticamente.

O Ginásio Clube Mirandelense também já integra o Plano Nacional de Desporto para Todos (PNDpT), desde o final de 2020, através da modalidade de Aerokick Intensytive Mix e aderiu ao “Cartão Branco”, um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente correctas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos.

O clube mirandelense tem actualmente 145 atletas, 70 no kickboxing e 75 no Aerokick. O GCM regressa às competições já no próximo sábado, no Porto, no Torneio da Liberdade. Os mirandelenses vão competir em Kickl Light, Light Contact e Point Fighting com 22 atletas.