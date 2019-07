Ginástica e ténis ganham cada vez mais adeptos no Clube Académico de Bragança

O Clube Académico de Bragança tem uma vasta oferta desportiva quer em competição quer em manutenção. São 15 as modalidades com a ginástica e o ténis a registarem um aumento considerável do número de atletas.

Na ginástica o CAB conta já com 30 praticantes e pretende reforçar a aposta, pois Paulo Gonçalves acredita que é possível potenciar mais este desporto. “Estamos a tentar trabalhar de uma forma diferente a ginástica e estamos a tentar arranjar alguém para direccionar os atletas para as especificidades da ginástica”.

No Sarau Desportivo, realizado este sábado, o presidente do CAB destacou ainda algumas inovações ao longo da temporada como “o crossfit e os treinos individualizados com dois profissionais da área”.

Outra modalidade quem tem ganho adeptos é o ténis que Paulo Gonçalves diz ser “uma aposta ganha”, tendo o clube neste momento 50 atletas.

A nível de competição o voleibol, o hóquei em patins e a patinagem artística são modalidades de referência. Aliás, a patinagem artística tem cada vez mais atletas, são já 120, e o festival da modalidade é já também um evento de destaque do clube. “O CAB também é já conhecido pela patinagem artística e pelo brilho que o festival traz ao clube”, destacou a responsável da secção, Ana Sofia Coelho.

Quanto ao Sarau do Clube Académico de Bragança fez lotar as bancadas do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. A iniciativa é uma mostra das 15 modalidades praticadas por cerca de 500 atletas.

Torneio de Hóquei em Patins

Já na sexta-feira, dia 5, começa o Torneio Internacional de Hóquei em Patins do CAB. Em prova, até domingo (dia7) vão estar 22 equipas de sete clubes para competir nos escalões de benjamins, escolares, sub-13, sub-15 e sub-17, num total de 39 jogos.

Destaque para as participações dos espanhóis do Hockey Club Liceo da Coruña, Hockey Club Raxoi e Club Hoquei Patins Sant Faliu.