GIPS de Bragança com nova casa na antiga escola dos Formarigos

A equipa dos GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) de Bragança vai mudar-se para a antiga escola primária dos Formarigos.

O brigadeiro general Jorge Goulão, Comandante da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro, que veio a Bragança assinar o protocolo com o município, no passado dia 11, considera importante esta mudança de instalações, porque o novo Posto de Intervenção de Protecção e Socorro (PIPS) vai ter melhores condições. “Temos um espaço mais desafogado. O que nos move é servir as populações e para o fazer temos de ter condições adequadas ao desempenho da nossa missão, é isso que nos traz aqui, melhorar as condições de trabalho dos homens que servem na zona de Bragança”, frisou o militar.

Além deste PIPS, na região existe uma companhia de intervenção e uma companhia de ataque estendido em Mirandela. “Portanto temos aqui os meios reunidos para dar algum conforto aos autarcas, à população do Norte do país na nossa missão que é também no combate aos incêndios rurais”, referiu.

Os 25 a 30 homens dos GIPS de Bragança vão mudar-se em breve para o novo Posto, depois de terem estado anos em instalações com más condições, num edifício junto ao antigo governo civil, e de terem sido instalados na GNR de Izeda, ficando afastados do meio aéreo, cujo centro de meios passou para o Aeródromo Municipal de Bragança.

“Fazemos algumas patrulhas terrestres que saem daquele posto e trabalhamos através do heli. Parte da equipa está nas instalações do posto, mas outra fica no aeródromo pronta a sair e depois quando houver uma saída embarcam no helicóptero. A nossa modalidade de acção é celeridade e rapidez na actuação”, explicou.

O custo para fazer os ajustamentos na escola do primeiro ciclo que estava desactivada há cerca de 5 anos rondou os 8 mil euros. O presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, destaca que é “um investimento que não é relevante, mas vem dar uma ajuda enorme naquilo que entendemos como maior capacidade desta força estar no terreno, mais próximo do meio aéreo também, até porque agora obrigava todos estes homens a estarem bastante mais afastados, uma vez que tinham de se deslocar para Izeda e isto permite maior comodidade, menores custos”. Além disso. o autarca acredita que “este protocolo servirá aos GIPS mas também à câmara municipal, ao ter encontrado um parceiro que vai ficar na antiga escola e vai conferir ali até outra segurança ao bairro dos Formarigos”, destacou.

No distrito de Bragança, há actualmente 150 elementos dos GIPS, incluindo a companhia de ataque estendido de Mirandela.