Golo de Vergueiro dá vitória e liderança isolada ao Vale do Conde

Os forasteiros sentiram bastantes dificuldades para impor o seu futebol numa partida nem sempre bem jogada.

Na primeira metade foram os visitantes que conseguiram a melhor oportunidade de golo, aos 25’, através de Simão Oliveira com Rui Domingues a defender a dois tempos.

No segundo tempo, aos 64’, Pedro Vergueiro resolveu o encontro para os mirandelenses, carimbou o 1-0.

Para Gilberto Gomes, técnico do Vale do Conde, o resultado foi melhor que a exibição, mas destacou a importância três pontos conseguidos em casa. “Não foi um bom jogo, mas o resultado é que é importante pois somámos mais três pontos. Já estamos a sete pontos do segundo classificado, o Merelinense”.

Já Tiago Filipe, técnico do Barroselas, considerou o resultado injusto. “Não era o resultado pretendido. Jogámos num campo difícil, muito pequeno e isso foi uma mais valia para o Vale do Conde. Na minha opinião nós é que devíamos ter vencido, pois fizemos mais. É um resultado injusto”.

Concluída a jornada 7, o Barroselas ocupa o sexto lugar com 18 pontos. Já o vale do Conde lidera isolado com 30 pontos.