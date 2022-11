Golos de Igor e Dylan insuficientes para evitar derrota do Mogadouro

Foi um jogo de parada e resposta. As duas equipas entraram determinadas a somar três pontos e foi a equipa do concelho de Santa Maria da Feira a adiantar-se no marcador com um golo de Igor Correia aos quatro minutos.

A resposta dos transmontamos não tardou com um golo de Dylan Afonso aos 5’, a colocar o resultado em 1-1. Dois minutos depois, o Juventude de Fiães voltava a estar na frente do marcador, Pedro Silva fez o 2-1, e, ainda antes do intervalo, Dylan Afonso, o goleador dos mogadourenses, restabeleceu a igualdade, 2-2, aos 19 minutos.

Na segunda metade, Mário Pereira devolveu a vantagem aos locais, ao rubricar o terceiro golo, e de imediato o Mogadouro tratou de empatar novamente através de Igor Cordeiro. Já perto do final do jogo, aos 38’, João Vilaça fixou o resultado em 4-3.

No encontro há a registar uma expulsão para o Mogadouro. Pedro Baltazar recebeu cartolina vermelha directa aos 38 minutos.

Com oito jornadas carimbadas, o C.A. Mogadouro, apesar da derrota, manteve o quinto lugar com dez pontos e na próxima jornada, agendada para o dia 3 de Dezembro recebe o Módicus, que nesta jornada venceu o Sangemil por 4-1.

Quanto ao Juventude Fiães encontra-se na nona posição com oito pontos.