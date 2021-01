Gonçalo Beato muda-se para a União Ciclista da Maia

O vinhaense está confiante numa boa temporada e quer continuar a evoluir na equipa que tem como director desportivo José Rodrigues. “Vai ser um ano de muita aprendizagem e espero conseguir ajudar a equipa a atingir os objetivos. As expectativas são boas”, disse.

Para já, Gonçalo Beato ainda não tem definidas as provas que vai realizar, já que tudo depende da pandemia da Covid-19, mas há perspectivas de realizar “várias provas e algumas fora do país”, avançou o ciclista.

Gonçalo Beato iniciou-se na Vinhais Extreme e em Junho do ano passado mudou-se para a EFAPEL pela qual alcançou o terceiro lugar, na categoria de juniores, na 1ª Rampa do Alva, em Oliveira do Hospital, relativo ao Campeonato da Beira Alta de Estrada, participou no Campeonato Nacional de Fundo de juniores, em Castelo Branco e no Circuito Jovem de Cantanhede.