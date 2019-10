Gonçalo Beato vence em Valpaços

Gonçalo Beato venceu, no domingo, na categoria de juniores. O vinhaense concluiu o percurso bastante técnico em 01:02:12.

Na prova participaram ainda Samuel Pires (Clube Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, que foi quarto classificado, Francisco Assunção (Vinhais Extreme), quinto, e Rui Salselas (CC Macedo), sexto, todos na categoria de cadetes.

Em Master 40, Carlos Pires (Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros) foi terceiro.

Também no domingo, Valpaços recebeu o quarto Encontro Regional de Escolas de Vila Real. No que diz respeito aos jovens ciclistas do distrito de Bragança, Paulo Mila (CC Macedo) alcançou o quarto lugar em juvenis masculinos e Ana Salselas (CC Macedo) foi quarta classificada em infantis femininos.

Em iniciados, Ana Ruivo (CC Macedo) conseguiu o segundo lugar no pódio em iniciados femininos e Ana Magno (Vinhais Extreme) foi terceira. Em masculinos, Guilherme Gonçalves (Vinhais Extreme) ficou na sétima posição.

Em pupilos/benjamins, Tomás Jesus (CC Mirandela) conseguiu a terceira posição e Martim Quitério (CC Mirandela) foi quinto.

Por equipas o Clube de Ciclismo de Macedo alcançou o terceiro lugar.