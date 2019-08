Gonçalo Pereira reforça ataque do Argozelo

O Argozelo anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado, de apenas 19 anos, por uma época.

Pereira segue para o Argozelo para jogar com regularidade, o que não iria acontecer na formação brigantina, pois Frederico Ricardo, técnico do GDB, já tinha referido, em entrevista à Rádio Brigantia, no dia 23 de Julho, que não contaria com o jogador.

“São atletas com potencial e qualidade e que num futuro próximo podem ajudar o Bragança. Esta temporada, atendendo às características dos jogadores que temos nessas posições, jogadores com mais jogos no Campeonato de Portugal e mais experientes, é positivo para eles ganharem minutos de jogo para depois regressarem”, disse o treinador sobre Pereira e Boris.

Pereira fez formação no F.C. Mae d´Água e G.D. Bragança, tendo chegado ao plantel principal dos brigantinos com apenas 17 anos.

