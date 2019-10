Governo de Costa tem cinco personalidades ligadas ao distrito

Este XXII Governo, com 50 secretários de Estado, segundo a página online da Presidência da República, sendo que no executivo anterior eram 42, é composto por cinco personalidades com ligações ao distrito. Assim sendo, repetente na função, Sobrinho Teixeira, natural de Mirandela, ex- -presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), de 2006 a 2018, mantêm-se como secretário de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior. Entretanto, surgem quatro caras novas: Isabel Ferreira, natural de Bragança, que recentemente havia tomado posse como vice- -presidente para o pelouro da investigação no IPB, vai ser secretária de Estado da Valorização do Interior, no novo ministério da Coesão Territorial, de Ana Abrunhosa; Berta Nunes, natural de Santa Maria de Lamas, no distrito de Aveiro, que foi presidente da câmara de Alfandega da Fé nos últimos dez anos, foi convidada para secretária de Estado das Comunidades; Antero Luís, juiz desembargador, natural de Vinhais, actualmente colocado no Tribunal da Relação de Lisboa, integrará o ministério de Eduardo Cabrita, como secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna; por fim, ligações a Bragança tem também o futuro secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, filho de uma brigantina. A socialista e médica Berta Nunes, que foi Coordenadora da Sub-Região de Saúde de Bragança, de 2005 a 2009, e directora executiva do agrupamento de centros de saúde do Nordeste, em 2009, descreve o “desafio” que irá assumir como “muito importante”. A ex-autarca destacou as várias políticas que vêm do governo anterior, nomeadamente a atracção dos emigrantes que queiram investir em Portugal, o programa “Regressar” e o recenseamento automático, e afirmou ser conhecedora de tudo quanto foi feito e por isso estar preparada para o trabalho que tem à frente. “Na nossa autarquia já tínhamos o gabinete de apoio ao migrante e já tínhamos participado nos vários encontros da diáspora. Era uma área que já acompanhávamos porque considerávamos que tem que se dar mais importância aos nossos emigrantes”, frisou. Já Sobrinho Teixeira que, com a recondução de Manuel Heitor como ministro, se mantêm com a pasta que há um ano foi convidado a dirigir, apontou que uma das áreas fundamentais em que quer trabalhar é aumentar cada vez mais o número de jovens a frequentar o ensino superior. “Queremos, no início da década de 30, que, pelo menos, seis em cada dez jovens estejam a frequentar o ensino superior. Crescer 10% na próxima década é a nossa proposta e a minha expectativa é que podemos ultrapassar”, explicou. Outras das medidas apontadas são ainda a formação e requalificação de adultos, a promoção do “voltar à escola”, combate à iliteracia digital, elevar a capacidade científica de Portugal, incrementando os doutoramentos existentes e a capacidade de gerar ciência e retorno com ela, valorizar o emprego científico e qualificado, elevando os salários dessa classe e aumento dos estudantes internacionais. A tomada de posse do XXII Governo Constitucional estava prevista para amanhã mas na última quinta- -feira, os sociais-democratas pediram a revisão da contagem dos votos dos círculos da Europa e fora da Europa, o que fez atrasar o calendário. Diga-se ainda que há 18 mulheres e 32 homens no governo e foram criadas três novas Secretarias de Estado.