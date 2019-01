GPS EPIC Samsys arrancou em Macedo com cerca de 500 participantes

Depois de um ano fora do circuito do GPS EPIC, Macedo de Cavaleiros voltou a integrar a rota do maior passeio turístico de BTT e ao Clube de Ciclismo local foi lançado o desafio de receber a etapa zero do agora denominado GPS EPIC Samsys.

Cerca de 500 betetistas de várias localidades do norte do país aventuraram-se por um verdadeiro roteiro cultural, patrimonial e gastronómico.

As iguarias da cozinha transmontana aconchegaram o estômago dos participantes ao longo do percurso, sendo que a gastronomia é o tema central do circuito de 2019.

“Em 2011 isto iniciou por brincadeira. Em 2012 juntamo-nos à Rota do Românico, em Penafiel, e tivemos sempre muita ligação à parte do património e das paisagens. Este ano escolhemos a gastronomia para divulgar as localidades”, explicou Bruno Bartes um dos mentores do evento.

A diversidade de sabores não será esquecida pelos participantes. “Os pontos gastronómicos estavam fantásticos e com uma variedade enorme, mas como temos que pedalar não podemos exagerar”, disse Eduardo Loureiro que veio de Santa Maria da Feira.

A promessa é de voltar no próximo ano, ou talvez mais cedo. “Tenho aqui no telemóvel o nome de dois restaurantes que quero visitar. Provámos várias iguarias e foi muito bom. É para voltar”, afirmou Artur Teixeira oriundo da cidade do Porto.

E Tiago Neto, vice-presidente do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, não tem dúvida que a aposta na gastronomia traz mais participantes. “Para trazermos os participantes, a maioria é do Porto e arredores, à nossa cidade tem que ser pela boca. Por isso, nós temos apostado na gastronomia e tem sido um sucesso”.

O percurso com duas alternativas, 40 km ou 60 km, teve como palco principal a Albufeira do Azibo. Foi ponto de paragem obrigatória para registo fotográfico.

No final do passeio foram apresentadas as nove etapas do circuito deste ano. O GPS EPIC Samsys 2019 tem a primeira etapa marcada para o dia 23 de Fevereiro em Paredes, a “Rota do Ouro”, e termina a 14 de Dezembro na Gralheira.