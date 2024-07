Graça Morais assinala meio século de pintura

Nascida no Vieiro, no concelho de Vila Flor, em 1948, a pintora transmontana Graça Morais está a assinalar 50 anos de trabalho. Este meio século de obras da artista, que dá nome ao centro de arte contemporânea que há na cidade de Bragança, está a ser assinalado com uma mostra, que reúne 74 pinturas inéditas de Graça Morais, bem como algumas, que já integraram outras exposições, que espelham a sua visão nua e crua sobre as realidades do mundo.

