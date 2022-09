Grilo decisivo no Mogadouro com hat-trick

O Clube Académico de Mogadouro entrou a vencer no Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

A formação treinada por Artur Pereira derrotou, este domingo, o Sangemil pela margem mínima, 3-4.

Os transmontanos ainda estiveram a perder. Fábio Faria colocou a equipa da Maia em vantagem logo aos 3 minutos de jogo.

O Mogadouro conseguiu igualar aos 11’, através de Samuel Silva e, ainda antes do intervalo, Grilo apontou dois golos de rajada (14’, 15’) e colocou os mogadourenses em vantagem (1-3) no marcador.

Na segunda metade, a resposta da turma da casa chegou com João Pinto a reduzir para 2-3 aos 24 minutos e João Lopes restabeleceu a igualdade (3-3) aos 31’.

Mas, do lado do Académico morava o goleador do jogo. Grilo voltou a mostrar veia goleadora aos 38’ e fixou o resultado em 3-4.

Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de Outubro, o Mogadouro joga em casa com o SCC/FC Famalicão, que este domingo empatou a três bolas com o Boavista.