Grupo Desportivo de Bragança avança com a “Taça Fepronor”

A formação do Chaves Satélite é a equipa convidada para disputar um troféu que tem como objectivo homenagear o ‘sponsor’ oficial dos brigantinos e o capitão Ximena, que terminou a carreira. “Estamos falar de um atleta, que foi e é uma figura emblemática do clube, e do nosso patrocinador oficial. A Fepronor e o engenheiro Luís Gonçalves estão com o Bragança há imensos anos e é uma homenagem inteiramente justa”, disse Milton Roque, presidente do GDB.

O jogo de apresentação será, por isso, muito mais que um encontro de futebol. “Estamos numa era digital e de mediatismo, em que a informação circula a alta velocidade. Trata-se de uma iniciativa que dá visibilidade ao clube e é uma forma de mostrar a nossa gratidão ao nosso patrocinador e ao Ximena”.

O jogo entre GDB e Chaves Satélite está agendado para sábado, às 17h00, com entrada gratuita.

Entretanto, as duas equipas defrontaram-se no sábado, num jogo de treino, com vitória dos flavienses por 4-1. Peter (10’), Abdoull (25’), Faissal (42’) e Vida (77’) marcaram os golos da equipa azul-grená. Quanto ao único tento dos brigantinos foi apontado por Ossai (26’).

O próximo jogo da pré-época dos brigantinos é com o S.C. Vila Real, esta quarta-feira, dia 31 de Julho.