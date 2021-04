Grupo Desportivo de Bragança despromovido ao distrital

O Grupo Desportivo de Bragança confirmou, esta tarde, a descida ao distrital, apesar do triunfo por 3-2 frente ao Maria da Fonte.

Os minhotos marcaram primeiro, Luiz Alberto fez o 0-1 aos 25 minutos. Os brigantinos empataram ainda antes do intervalo, aos 32’, através de João Jesus. O central cabeceou de forma certeira.

Na segunda metade, Gustavo Furtado devolveu a vantagem ao Maria da Fonte logo no segundo minuto.

O GDB esteve muito perto do segundo, no entanto Kika não conseguiu materializar em golo o pontapé de penalti. Já os 67’, Jesus aproveitou para bisar no encontro e restabelecer a igualdade. Aos 85’, Allison fechou as contas do jogo. O central brasileiro fez o 3-2.

O GDB ocupa o 10º lugar, tem 20 pontos, e está despromovido ao distrital. Na última jornada o Bragança joga fora com o Vianense.

Quanto ao Maria da Fonte é 5º classificado com 32 pontos e recebe o Vilaverdense na derradeira jornada.