Grupo Desportivo Macedense avança na Taça de Portugal

A turma macedense venceu, por 4-1, na recepção à formação açoriana da Casa da Ribeira e segue em frente na Taça de Portugal. O encontro da segunda eliminatória da prova rainha disputou-se no sábado, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

A turma açoriana até começou a vencer com o golo de Bruno Machado (15’) e foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o Grupo Desportivo Macedense operou a reviravolta com golos de Patrick Erick (25’), João Carvalho (27’ e 35’) e Takumi Mizuno (27’).

A 3ª eliminatória da Taça de Portugal está marcada para 30 de Novembro, o sorteio vai ser realizado dia 13. O Macedense e o Clube Académico de Mogadouro, que ficou isento nesta 2ª eliminatória, são os emblemas do distrito de Bragança que estão na prova rainha.

O Macedense volta a carga para a 2ª Divisão no próximo sábado. A equipa, orientada por Bruno Angélico, recebe o Arsenal Maia. A partida da sexta jornada da Série A realiza-se no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros, às 18h00.

Os Lobos de Mogadouro também jogam no sábado. A formação mogadourense, de Artur Pereira, recebe o PARC- Pindelo. O encontro da quinta jornada da Série A da 3ª Divisão, acontece no sábado, às 18h00, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro.

Foto: AF Bragança