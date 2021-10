Grupo Desportivo Macedense perde na Madeira

Não foi um jogo fácil para o Grupo Desportivo Macedense que viajou para a Madeira no sábado e no mesmo dia defrontou o Marítimo, na sexta jornada do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Ao intervalo o GDM perdia por 3-1 mas conseguiu dar sempre uma boa resposta ao adversário. Nicolas Tomé colocou os insulares em vantagem aos 6’ e Patrick Erick conseguiu igualar aos 7’. Até ao final da primeira metade, o Marítimo fez mais dois golos com a assinatura de Bruno Santos (16’) e Fábio Barros (18’). O mês,o Fábio Barros, já na segunda metade, aproveitou um erro do Macedense para fazer o 4-1 e o segundo da conta pessoal.

Buno Santos estava inspirado e conseguiu apontar mais dois golos, fez hat-trick no jogo. José Oliveira marcou o sétimo dos maritimistas e Carlos Pires reduziu para 7-2, mas não chegou para inverter o resultado.

O Macedense desceu para o sétimo lugar da zona norte, com nove pontos. Já o Marítimo subiu para a terceira posição com 12 pontos.

No próximo sábado, dia 23 de Outubro, o GDM joga em casa com o Dínamo Sanjoanense, segundo classificado.