Grupo Desportivo Macedense segue para a final da Taça Distrital de Futsal feminino

A formação feminina do Grupo Desportivo Macedense deu o primeiro passado para fazer a dobradinha. A equipa de Macedo de Cavaleiros venceu, esta noite, a A.D. Paredes por 0-1 na meia-final da Final Four da Taça Distrital de Futsal, que começou hoje no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

O único golo do encontro foi apontado por Mariana Carção, ainda na primeira metade.

Com este triunfo, o Macedense garantiu a presença na final da prova, onde, no domingo, às 15h00, vai defrontar a formação dos Estudantes Africanos, que tinha conseguido o acesso directo ao derradeiro jogo. O Macedense procura fazer a dobradinha, depois de ter conquistado o campeonato distrital. O GDM é o detentor actual da taça.

Para amanhã estão marcadas as partidas das meias-finais masculinas. Às 10h30 defrontam-se Clube Académico de Mogadouro e Alfandeguense, às 14h00 medem forças Vimioso e CSP Vila Flor. As duas equipas defrontaram-se na final da temporada 2019/2020 com vitória do CSP Vila Flor por 2-0. Na época seguinte não se realizou a taça distrital devido à pandemia.

A final em masculinos está marcada para domingo, às 18h00.

Foto de A.F. Bragança