Grupo Desportivo Macedense soma empate caseiro

O jogo terminou empatado a cinco bolas e com uma expulsão para a equipa da Capital do Móvel. Fábio Coelho viu cartão vermelho aos 31 minutos.

Os castores estiveram sempre na frente do resultado. João Sousa inaugurou o marcador aos dois minutos e Nelson Coelho elevou a contagem para 0-2 aos 13´. Mas, a equipa da casa nunca se deu por vencida. Ricardo Simão reduziu, aos 17’, para 1-2 e com resposta imediata dos pacenses. Nelson Coelho voltou a marcar e rubricou o 1-3. Ainda antes do intervalo, aos 19’, o Macedense fez o 2-3 novamente por Ricardo Simão.

Na segunda metade, aos 27 minutos, Nelson Coelho fez hat-trick e o quarto golo do Paços de Ferreira. Do outro lado, Ricardo Simão estava de pé quente e também apontou três golos e reduziu para 3-4.

A incerteza no resultado manteve-se até ao final do encontro. João Sousa fez o 3-5 para os pacenses e Zé João reduziu (4-5) um minuto depois. Já perto do final, Riquinho, aos 38’, fixou o resultado em 5-5.

A equipa treinada por Costinha segue no 10º lugar com 13 pontos e na próxima jornada, a penúltima da fase regular, joga fora com o Dínamo Sanjoanense.

O Paços de Ferreira segue na segunda posição com 20 pontos e menos um jogo.