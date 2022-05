Grupo Desportivo Sendim conquista Taça da A.F. Bragança

A festa da Taça da A.F. Bragança regressou. Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, a prova rainha do futebol distrital voltou a colorir os estádios e neste caso o Municipal de Santa Luzia, em Miranda do Douro, que recebeu, no domingo, a final da competição.

Grupo Desportivo de Sendim e Grupo Desportivo de Bragança defrontaram-se num jogo de verdadeira entrega das duas equipas e que fizeram valer a pena a presença em massa dos seus adeptos. Bruno Souza resolveu o encontro para o Sendim aos 30 minutos.

Os dois emblemas conheciam-se bem já que se defrontaram para o campeonato e o Sendim foi o único adversário que o GDB não conseguiu vencer na caminhada para o título, os dois jogos terminaram empatados a uma bola.

Na final da taça, André Irulegui manteve a estratégia usada no campeonato com o recurso a bolas longas colocadas nas referências da equipa no ataque, Bruno Souza e Diego Oliveira. Mais uma vez funcionou.

Quanto ao Bragança, que se vii privado do goleador Paulo Roberto, por castigo disciplinar, deu que fazer à defesa do Sendim, mas Armando esteve sempre à altura na baliza.

Aos 10 minutos, Litcha ainda marcou para o GDB, no entanto o golo foi anulado por posição de fora de jogo.

Ao minuto 30, o Sendim começou a fazer a festa. Bruno Souza rematou certeiro sem dar hipóteses de defesa a André Reis.

Os brigantinos não se deixaram afectar pela desvantagem no marcador. Mantorras marcou aos 69 minutos, mas o golo do avançado dos canarinhos não foi validado, mais uma vez por fora de jogo. Um lance que gerou muitos protestos, pois o camisola 9 do GDB parece estar em posição regular.

A equipa de Lopes da Silva viu, assim, cair por terra a possibilidade de fazer a dobradinha, já o Sendim conquistou a terceira Taça Distrital, depois de ter vencido o troféu em 1995 e 2016.

Na caminhada para a final, a formação do concelho de Miranda do Douro deixou para trás o Vila Flor SC, o F.C. Carrazeda e o Carção.

Quanto ao Bragança eliminou o Vimioso e o Rebordelo, depois de ter ficado isento da primeira eliminatória.