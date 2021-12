Guarda-redes Armando marca frente ao Mirandês

Vai ficar para a história do futebol distrital e na memória de Armando. O experiente guarda-redes do Grupo Desportivo de Sendim foi a figura do jogo com o G.D. Mirandês, dérbi concelhio da jornada 10 da Divisão de Honra Pavimir, não na baliza mas por ter mostrado dotes de goleador.

Armando apontou o segundo golo do Sendim num momento de verdadeiro espectáculo aos 85 minutos. “Foi num livre à entrada da área, bati a bola, o guarda-redes adversário deixou bater a bola à frente e passou-lhe por cima. Foi um golo de baliza a baliza”, contou ao Nordeste.

Este foi o primeiro golo apontado pelo guarda-redes em seniores. Armando recorda que “em juvenis já tinha marcado um parecido”. “Não é muito comum um guarda-redes marcar golos. É inesquecível e ainda mais porque ajudei a equipa a vencer”.

Armando mostra-se, sobretudo, satisfeito pelo triunfo num dérbi que se antevia “quente”. “Foi uma vitória justa. Tentámos adiar o jogo, pelo facto de a nossa equipa técnica estar em isolamento, mas o Mirandês não aceitou, isso penso que nos dei mais força”.

André Irulegui, técnico do Sendim, e o adjunto, Honório Martins, testaram positivo à covid-19 e falharam o jogo deste domingo com o Mirandês.